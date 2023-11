Juventus ed Inter si affronteranno sul campo domani ma nella partita dei ricavi i bianconeri hanno già vinto, avendo incassato in totale 437 milioni contro i 386 dell'Inter. Nel dettaglio, gli introiti bianconeri si dividono così: 157 per i diritti tv, 65 per lo stadio, 181 per la parte commerciale e altri 24 milioni da altri rami. L'Inter invece nell'ultimo anno ha incassato 197 milioni per i diritti tv, 79 dallo stadio, 74 dalla parte commerciale e 36 in altre voci. La grande differenza a favore della Juve quindi riguarda i ricavi commerciali. Lo riporta Gazzetta.it.