Clamoroso retroscena svelato da Miralem Pjanic. L'ex centrocampista della Juventus ha raccontato a Canal Plus che in passato ha avuto la possibilità di giocare nell'Inter: "Potevo andare al Bayern Monaco o all'Inter, ma non credevo fosse il momento giusto per me. Alla Juve avrei potuto arrivarci due anni prima, ma anche in quell'occasione ho pensato che non era il momento. Avrei rischiato di perdere due anni in un club nel quale c'erano Pogba, Pirlo e Vidal, e giocavano regolarmente loro". IL NO ALLA FRANCIA - Il presente invece dice Barcellona: "Ora sono nel miglior club al mondo, in cui si gioca un calcio che ho sempre voluto fare. Adesso il mio obiettivo è essere il migliore e vincere grandi trofei. Altro giro, altro retroscena. La nazionale: "Quando sono arrivato al Lione avrei potuto giocare per la Francia, ma qualche giorno prima avevo già detto che il mio sogno sarebbe stato vestire la maglia della Bosnia. Conosco il mio Paese e so cos'ha passato, vedere i tifosi così legati alla nazionale per me ha sempre avuto un significato importante. Domenech mi aveva chiamato, l'ho ringraziato ma ho preferito rimanere realista perché forse la nazionale francese per me era troppo in quel momento. E non avrei sopportato il fatto che i tifosi della Bosnia vedessero un loro giocatore con la maglia della Francia".