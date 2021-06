Dal sito ufficiale della FIGC.



"L’Italia ha stabilito il suo nuovo record di successi consecutivi (12), superando il precedente (11) stabilito sempre con Roberto Mancini in panchina, nel 2019.



L’Italia ha stabilito il suo nuovo record di partite consecutive senza sconfitte, considerando tutte le competizioni: 31; superate le 30 sotto la gestione di Vittorio Pozzo, tra il 1935 e il 1939.



L’Italia ha subito gol 1168 minuti di gioco dopo il precedente (ottobre 2020 contro l’Olanda), non arrivando quindi a toccare il record di 12 gare del 1974, dove tuttavia gli Azzurri si fermarono a 1143 minuti di imbattibilità.



Questo è stato il primo supplementare in assoluto tra Mondiali ed Europei in cui tre subentrati hanno trovato il gol.



L’Italia è andata ai supplementari in sei delle ultime nove gare a eliminazione diretta disputate agli Europei.



Quello di Federico Chiesa è il primo gol segnato dall’Italia in otto supplementari giocati agli Europei.



L’Italia ha raggiunto i quarti di finale in tutte le ultime quattro partecipazioni agli Europei.



Federico Chiesa ha segnato in una partita degli Europei 25 anni e 12 giorni dopo il gol del padre Enrico (14 giugno vs Repubblica Ceca).



L’Italia ha vinto tutte le cinque sfide contro l’Austria tra Mondiali ed Europei, tutte con un solo gol di scarto.



Matteo Pessina ha segnato quattro gol con l’Italia in appena 347 minuti giocati: una media di una rete ogni 87 minuti.



L'Italia ha effettuato il doppio dei tiri in porta nel primo tempo supplementare (4) rispetto a tutti i primi 90 minuti di gioco (2).



Leonardo Bonucci raggiunge Gianluigi Buffon a quota 6 per numero di presenze nella fase a eliminazione diretta degli Europei."