"La Juventus è rimasta imbattuta in tutte le 30 partite interne di Serie A contro il Verona (25V, 5N): nella storia del massimo campionato nessuna squadra ha mai disputato più partite casalinghe senza mai perdere contro una singola avversaria



La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in otto delle ultime 12 partite di campionato, incluse le ultime due, e non ha mai ottenuto più di due cleen sheet di fila nel periodo: da inizio novembre quella bianconera è stata la squadra che più volte ha mantenuto la porta inviolata nei maggiori cinque campionati europei.



Nelle ultime due stagioni (dal 2020/21), Dusan Vlahovic è il calciatore che ha segnato più gol in Serie A (38) - nei maggiori cinque campionati europei solo Lewandowski (64), Haaland (43) e Benzema (40) hanno fatto meglio - più nello specifico, solo Robert Lewandowski (23) e Patrik Schick (18) hanno segnato più di Vlahovic (17) in questa stagione nei Big-5 campionati europei.



Denis Zakaria (90%) è uno dei tre centrocampisti che in questa stagione di Bundesliga hanno completato almeno il 90% dei propri passaggi, insieme a Axel Witsel (93%) e Kevin Kampl (92%) - min. 5 match.



Il Verona ha perso 33 partite contro la Juventus in Serie A (12V, 16N) e ne ha perse di più solamente contro l’Inter (36)".



Numeri e statistiche dal sito ufficiale della Juventus