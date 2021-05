"Era naturale dividersi. C’è stata una diversità di vedute, eravamo anche d’accordo quasi su tutto ma alla fine la scelta è stata del presidente e con lui sono in ottimi rapporti. Quei cinque anni sono irripetibili, erano state fatte delle scelte di mercato importanti, i giovani sono cresciuti. Credo sia difficile trasmettere ai giocatori le stesse cose dopo 5 anni e credo che questo sia stato uno dei motivi per cui abbiano deciso di cambiarmi. L’ultimo anno avevamo vinto il campionato in 30 partite poi siamo scemati un po’ ed è scemato anche quel rapporto. Ci tornerei alla Juve? Non lo so, non si può dire". Rispose così Massimiliano Allegri in merito al suo passato bianconero durante la famosa intervista a Sky Calcio Club, l'ultima pubblica prima dell'approdo in bianconero.