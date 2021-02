Bisogna salire di rendimento, bisogna crescere per migliorare la Juventus. Sì, perché Supercoppa vinta e finale di Coppa Italia non bastano per essere soddisfatti, perché alla Juve conta solo vincere e così la distanza dalla vetta in campionato non può rendere felici. Campionato da riprendersi e quarti di Champions League da conquistare. Per farlo, però, serve una crescita di tutta la rosa.



Come scrive la Gazzetta, ecco i quattro profili che devono migliorare: "Kulusevski a quel punto resterebbe l’unica alternativa in attacco e lo svedese è un altro da cui ci si aspetta uno scatto. Per Dejan le attenuanti sono numerose, dalla giovane età all’impiego non certo costante, con sballottamento fra varie funzioni. Però la qualità enorme e disposizione è una responsabilità: è lecito aspettarsi che possa incidere di più rispetto alle ultime uscite, anche entrando a gara in corso, anche senza la continuità di cui godeva a Parma. L’altra chiamata è per Alex Sandro: c’è da riempire il vuoto lasciato da Cuadrado (lesione al bicipite femorale, out per un paio di settimane). Il brasiliano può farlo sulla corsia opposta ma con identiche funzioni di sdoppiamento: terzino in difesa, ala in fase offensiva. Fra infortunio alla coscia di inizio stagione e Coronavirus a inizio anno è un altro che è stato raramente a disposizione con continuità. Ora serve la sua versione migliore, anche per aggiungere pericolosità a sinistra, il lato meno “pungente” della Juve fin qui. L’altro nodo resta il centrocampo: Ramsey tornerà al massimo per la panchina, McKennie sembra essere totalmente recuperato, ma la rinuncia forzata ad Arthur pesa. La coppia obbligata Bentancur-Rabiot deve salire di livello. All’uruguaiano si chiedono più ritmo e più idee per la squadra, al francese di tornare ad affondare i colpi in area avversaria e creare superiorità. Serve un passo avanti di ognuno, per farne di grossi insieme".