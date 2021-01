di Luca Bedogni

Alla vigilia della partita più attesa e sicuramente più decisiva per il cammino dei bianconeri in campionato, abbiamo cercato di raccogliere, elencare e approfondire i punti di forza squisitamente tattici della squadra di Pioli, finora imbattuta in Serie A. Nel farlo, abbiamo dovuto trascurare la componente mentale, che in realtà sta giocando un ruolo niente affatto secondario. Il Milan di oggi colpisce per la consapevolezza acquisita, per l’ autorevolezza di certi interpreti, la crescita esponenziale di altri, per l’ entusiasmo collettivo e soprattutto, per la voglia di soffrire insieme. È chiaro tuttavia che, come questo Milan rappresenta per Pirlo una soglia importante da varcare, allo stesso modo la Juve incarna oggi la sola squadra in grado di insidiare le certezze accumulate dai rossoneri. Non va dimenticato infatti il verdetto del primo derby della Madonnina, che legittima al momento il primo posto in classifica del Diavolo.