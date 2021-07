In questi giorni di gran successo parallelo del tennis e del calcio, qualcuno si è chiesto come funzioni il ruolo del procuratore dei tennisti rispetto a quello dell'agente dei calciatori."Il procuratore – che deve essere iscritto all’elenco degli agenti sportivi presso la FIGC e presso il CONI – rappresenta gli interessi dei calciatori e/o delle società, guadagnando in percentuale sull’ingaggio lordo dei calciatori o sul valore dei trasferimenti dei calciatori stessi da una società a un’altra.Il manager dei tennisti, invece, non percepisce alcuna percentuale sui guadagni del tennista che va avanti in un torneo (quei soldi spettano ai coach dei tennisti), ma guadagna in percentuale sulle sponsorizzazioni che riesce a ottenere a favore del suo assistito. Tutto qui? No. Il manager dei tennisti può trovare altre soluzioni per guadagnare. In particolare nelle seguenti due situazioni: 1. quando tratta l’ingaggio del proprio tennista in occasione di un torneo e il suo interlocutore sarà il direttore del torneo stesso; 2. quando trova degli ingaggi per i propri assistiti nelle competizioni a squadre e qui il suo guadagno si calcolerà in percentuale sul corrispettivo dell’ingaggio.Ma allora ci sono tanti punti in comune nelle due attività!Ecco quali sono: