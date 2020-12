Fin dal suo arrivo Andrea Pirlo ha chiesto un centrocampista di qualità, quel giocatore attraverso il quale far passare il gioco della Juve e che ancora manca all'allenatore. Potrebbe arrivare a gennaio, ma non si tratterà né di Houssem Aouar del Lione né di Mauel Locatelli del Sassuolo. Almeno non sono loro le priorità, i primi due nomi sulla lista di Paratici sono Paul Pogba, per il quale bisogna studiare l'affare nei minimi dettagli cercando di convincere lo United ad abbassare la richiesta, e Nicolò Zaniolo, intoccabile per la Roma ma sempre nei pensieri della Juve.