I presidenti della storia della Juventus

Eugenio Canfari (1897)

Enrico Canfari (1898-1899)

Antonio Riccardo Villanova (1899)

Ugo Botto (1899-1901)

Carlo Favale (1901-1902)

Giacomo Parvopassu (1903-1904)

Alfred Dick (1905-1906)

Carlo Vittorio Varetti (1906-1909)

Riccardo Gianoli (1909)

Umberto Malvano (1909-1911)

Attilio Ubertalli (1911-1912)

Giuseppe Hess (1913-1915)

Corrado Corradino (1916-1920)

Gino Olivetti (1920-1923)

Edoardo Agnelli (1923-1935)

Emilio de la Forest de Divonne (1936-1945)

Piero Dusio (1945-1947)

Gianni Agnelli (1947-1954)

Umberto Agnelli (1956-1962)

Vittore Catella (1962-1971)

Giampiero Boniperti (1971-1990)

Vittorio Caissotti di Chiusano (1990-2003)

Franzo Grande Stevens (2003-2006)

Giovanni Cobolli Gigli (2006-2009)

Jean-Claude Blanc (2009-2010)

Andrea Agnelli (2010-2023)

Gianluca Ferrero (2023-in carica)

Quale è stato il presidente della Juventus rimasto più a lungo in carica?

Chi è il presidente della Juventus che ha vinto più trofei?

9 Scudetti consecutivi dal 2012 al 2020

5 Supercoppe italiane (2012, 2013, 2015, 2018, 2020)

5 Coppe Italia (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21)

Chi sono i presidenti della Juventus ad aver vinto la Champions League?

Dal 1° novembre 1897 ad oggi sono ben 27 i presidenti che si sono succeduti alla guida della. Il primo è stato Eugenio Canfari, uno dei soci fondatori del club bianconero, mentre l'attuale massimo dirigente bianconero è Gianluca Ferrero , in carica dal 2023. Nel mezzo tanti nomi illustri che hanno scritto pagine di storia indelebile della Vecchia SignoraIl presidente della Juventus rimasto più a lungo in carica è stato. L'ex giocatore bianconero ha assunto il ruolo di presidente nel 1971 e l'ha mantenuto per i successivi diciannove anni, ovvero fino al 1990, anno in cui si è chiuso il suo mandato vincendo 16 trofei complessivi in Italia, in Europa e nel Mondo.Il presidente più vincente della storia della Juventus è Andrea Agnelli . Nel corso del suo mandato, dal 2010 al 2023, i bianconeri hanno infatti conquistato ben 19 trofei, tutti tra i confini nazionali.Gli unici due presidenti della Juventus, sotto la cui gestione è arrivata la vittoria della Champions League (o Coppa dei Campioni) sono, nel 1985, enel 1996.