Thiago Motta imbattuto a San Siro con il Milan: i precedenti

Sarà la terza volta chesfiderà da allenatore il, la seconda in assoluto in quello stadio da tecnico della Juventus dopo il pareggio qualche settimana fa contro l'Inter. Ma quali sono i numeri di Motta contro i rossoneri in trasferta?Senza dubbio Thiago può sorridere pensando ai precedenti a Milano con i rossoneri. Il tecnico infatti è ancora imbattuto avendo vinto una partita e pareggiato l'altra. In particolare, espugnò San Siro con lo Spezia nel 2022 (match che finì 1-2) mentre nella passata stagione, quando allenava il Bologna, pareggiò 2-2.