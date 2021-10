20 le sfide tra Massimiliano Allegri e la Roma. Il bilancio è in sostanziale equilibrio con 7 vittorie ottenute dal tecnico di Livorno, 7 pareggi e 6 affermazioni romaniste. Allegri ha sfidato la Roma in carriera sulle panchine di Cagliari, Milan e Juventus. L’ultimo successo giallorosso contro l’allenatore risale al 14 maggio 2017, Roma-Juventus 3-1. Mentre l’unica vittoria della Roma in trasferta contro Allegri – delle 6 complessive – risale al 2010, Milan-Roma 0-1.