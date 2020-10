Loro sapevano che Morata avrebbe fatto gol. Sì, ma loro chi? Morata, i due Morata. I mini Morata. Alessandro e Leonardo, i gemellini del centravanti e di Alice Campello, che poco prima della partita (come mostrato dalla moglie di Alvaro nelle sue stories) hanno predetto al loro papà che sarebbe andato in rete proprio nella trasferta di Kiev. I due bimbi allora ne hanno approfittato per festeggiare, pure in prima persona: "Chi ha segnato?", chiede mamma Alice. Leonardo non ha dubbi: "Io!". Cioè Morata. Una scena tenerissima, che è pure il segreto del momento magico di Alvaro. Guarda il video qui in basso.