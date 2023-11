Nel corso dell'assemblea degli azionisti, come riferisce oggi Tuttosport, c'è un piccolo azionista che ha preso la parola per parlare di Cristianoe del calciomercato. Queste le parole dell'azionista:"Stia attento, dopo l’aumento di capitale arriveranno in tanti con le figurine panini per cercare di vendere giocatori a prezzi spropositati: finiamo di essere il bancomat della Serie A!".