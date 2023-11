"Inzaghi ha in panchina dei giocatori che nella Juve sarebbero titolari. Frattesi è il primo nome che viene in mente", il Corriere dello Sport parla delle differenze di rosa tra le due squadre. "Probabilmente nessun titolare della Juve prenderebbe il posto di uno dell’Inter. Potremmo discutere sui difensori (ora la cifra delle reti subite dice 6 sia per i bianconeri che per i nerazzurri), ma da metà campo in su non ci sono dubbi."