Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Alessandro Del Piero e tanti altri. Leader di una Juve passata, da più o meno tempo, che hanno inciso sulla Juventus più vincente della storia, dal 2011/12 in poi, campioni che hanno messo personalità e carattere per vincere, per riportare la squadra al top, creando un gruppo vincente e solido negli anni. Loro sono cambiato nella Juve e la Juve stessa è cambiata con loro, ritrovando colonne portanti che sempre ha avuto nella sua storia. Oggi, invece, si trova nella situazione di un cambio generazionale che deve portare nuova determinazione, motivazioni, cattiveria.



Ricostruire, anche e soprattutto dopo l'addio di Giorgio Chiellini. Il capitano sarà Leonardo Bonucci, ma con lui ci sarà bisogno di un nuovo parterre di "senatori". Cuadrado c'è, con lui anche Danilo - che l’investitura l’ha avuta eccome, da Allegri, che l'ha schierato ovunque, elogiandolo sempre - e poi? Poi ci sono i giovani. Non tutti, ma quelli del nuovo corso, le future colonne. Due li ha nominati Allegri - De Ligt e Locatelli - spiegando: "Manuel è stato un ottimo acquisto, in futuro potrà essere il capitano: ha le caratteristiche tecniche e morali che servono per giocare tanti anni alla Juventus. Vlahovic? Può essere un leader a modo suo, ha un carattere leale, vuole sempre vincere. Più che con le parole, diventerà un leader carismatico in campo a livello caratteriale". Poi c'è Chiesa, infortunato da mesi, ma con tanta voglia di tornare e di guidare il gruppo, come fatto al suo primo anno e soprattutto in Nazionale all'Europeo. Quattro nuovi senatori pronti a prendersi il gruppo.