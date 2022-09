L’investitura importante per Max è arrivata ieri dal capo di Stellantis, che porta con sé la pressione di una stagione che deve essere diversa dalle ultime: tutti si aspettano che dopo gli investimenti sia la mano di Max a colmare il gap con le prime della classe. E Allegri non si nasconde e guarda al futuro, sapendo delle mancanze: "Ho lo stesso ottimismo dell’ingegnere, però abbiamo fuori tre giocatori del calibro di Di Maria, Pogba e Chiesa: provate a pensare a che cosa potrebbe significare togliere tre così da qualsiasi altra squadra. Le prospettive sono rosee, adesso dobbiamo cercare di arrivare a novembre nelle migliori condizioni di classifica. Poi a gennaio inizierà una nuova stagione. Lavoriamo per riportare la Juve dove le compete. So che dobbiamo tornare a vincere".- Ecco perché ogni gara, oggi, conta tantissimo. E le tre partite prima della sosta sono la chiave per il futuro: Salernitana, Monza e Benfica, obiettivo bottino pieno, con la gara in Champions da vincere a tutti i costi per vedere gli ottavi più vicini. Alla Juve serve il suo surplus di qualità e aspetta gennaio, tenendo botta ora con ciò che ha. La garanzia è la solidità difensiva e con due sole reti incassate la Signora è la squadra meno battuta della A insieme all’Atalanta.Questa sera, con la Salernitana mancherà ancora Di Maria, oltre a Locatelli e Rabiot, perciò tanto spazio sarà dato ai giovani come Miretti, Kean e Fagioli, candidati per una maglia da titolare. E non solo. La Juve e Allegri vogliono inserire i nuovi il più velocemente possibile: Paredes il centro, Kostic l'arma sull'esterno per innescare Dusan Vlahovic. Obiettivo nove punti subito, poi la sosta, i recuperi e il completo inserimento dei nuovi. La Juve passa da qui.