X Factor 2020 vedrà una grande, grandissima rivoluzione rispetto all'edizione 2019, non tanto per il format quanto per i protagonisti che vedremo davanti ai nostri schermi. L'intero quartetto della giuria sarà sostituito, prima volta da quando il format è passato in esclusiva a Sky.



Non ci saranno più Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel e al loro posto la produzione ha scelto due autentiche sorprese e due grandi ritorni. Torneranno dietro al tavolo dei giudici il leader degli Afterhours Manuel Agnelli già protagonista nelle edizioni 2016-2017-2018 e Mika anche lui un ex del programma sostituito nel 2016 proprio da Agnelli.



Due le novità con la componente femminile della giuria messa nelle mani e nella voce potente della cantante salentina Emma Marrone (la cui carriera inizò proprio con un reality show, Amici). Accanto a lei la componente "Rap" del quartetto dopo Fedez e Sfera passerà nelle mani di Hell Raton, rapper e producer che con Salmo ha dato vita al collettivo musicale Machete divenuto poi un'importante etichetta musicale.