I numeri stagionali di Hojlund con il Manchester United: quanto ha segnato

Partite totali: 41

Partite in Premier League: 26

Minuti totali: 2466

Goal: 8 (5 in Europa League)

Assist: 4

Il Manchester United sta vivendo un'altra stagione molto complicata che porterà a grandi cambiamenti anche nella prossima estate. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il club inglese c'è anche Rasmus Hojlund. Il centravanti ex Atalanta arrivato in Premier League nell'estate 2023 e che ha vissuto fino a qui un'esperienza non felicissima.Hojlund in questa stagione ha trovato abbastanza spazio pur non potendosi certo definire un titolare certo dei Red Devils. Un minutaggio che ha ripagato solo in parte con goal e assist e che lasciano dubbi sul futuro del giocatore danese e su cosa vorrà fare lo stesso Manchester United per la prossima stagione. Ecco i numeri del centravanti che se può dirsi felice per quanto fatto in Europa League lo stesso non può dire per i numeri in campionato, dove ha segnato solo 3 goal.