La fine di ogniporta con sé inevitabili bilanci, ma nel calcio è più difficile: il tempo, quando si parla di pallone, è misurato in stagioni e un anno ne comprende due. Un anno è considerato positivo se ha regalato dei trofei, ma nella seconda parte si "semina" già per il successivo. Insomma, non è facile catalogare semplicemente in "buoni" o "cattivi" i 365 giorni che lo compongono. Ci sono momenti, decisioni che avranno effetti più in là nel tempo; ma anche alcuni indicatori oggettivi che possono certamente dare più di un indizio sul valore espresso da una singola squadra in un anno.Uno di questi è lanell'anno solare. Non un indicatore assoluto, visto che si riferisce alla, ma che mostra in maniera coerente e costante il cammino di un club. Con l'ultima giornata del girone d'andata, ecco dunque la classifica dell'anno solare 2021: poche sorprese, perché in testa c'è chi ha vinto lo scorso campionato, l'Inter. I nerazzurri, con 104 punti - complice anche l'ottimo girone d'andata 2021/2022 - sono la squadra dell'anno. Alle loro spalle non c'è la seconda della scorsa Serie A, il Milan, ma l'Atalanta (94 punti), seguita dal Napoli (91 punti), che invece era finito fuori dalle prime quattro.Ma con una specifica: i bianconeri, insieme al Napoli, hanno giocato una partita in più (il recupero in cui si sono affrontate). Tre punti che fanno tutta la differenza del mondo, visto che lasciano la Juve davanti al Milan, quinto con 87. Insomma, una lettura più approfondita ci dice che il valore della Juventus rispecchia le posizioni occupate quest'anno: quarta all'ultima curva nella scorsa stagione, quinta ma non completamente staccata in quella in corso. Perché i numeri alla fine non mentono: ecco perché, nel 2022, dovranno decisamente essere migliori.