I numeri di Xhaka al Bayer Leverkusen e all'Arsenal

Come è andato Xhaka nell'ultima stagione?

I numeri di Xhaka all'Arsenal

L'ultimo nome accostato alla Juventus è Xhaka, centrocampista nato in Albania ma di nazionalità Svizzera, che gioca nel Bayer Leverkusen. Xhaka è stato un obiettivo del Milan nelle ultime settimane e adesso sarebbe entrato nella lista dei possibili rinforzi per Igor Tudor. Ma com'è andato il giocatore nell'ultima stagione e in generale negli anni passati tra il Bayer Leverkusen e l'Arsenal?Il Bayer Leverkusen non è riuscito a replicare quanto fatto nella stagione precedente, quando aveva vinto la Bundesliga e fatto la finale di Europa League. La squadra di Xabi Alonso è arrivata seconda in campionato dietro il Bayern Monaco mentre in Champions League è uscito agli ottavi sempre contro la squadra di Kompany. Xhaka ha giocato in totale oltre 4000 minuti, tantissimo. A livello di numeri per lo svizzero due goal e sette assist.Xhaka prima del Bayer ha trascorso molti anni in Premier League, con la maglia dell'Arsenal. Il 32enne vanta quasi 300 presenze con il club di Londra. In totale, nel periodo all'Arsenal, ha messo a referto 23 goal e 29 assist in totale. Il record nell'ultima stagione in Inghilterra, quando arrivò a sette goal e sette assist in una sola stagione.