I numeri di Nunez al Liverpool: quanto ha segnato l'attaccante in Premier

I numeri di Nunez in Premier League al Liverpool

Stagione 2022/2023: 9 goal, 3 assist, 27 presenze (1698 minuti)

Stagione 2023/2024: 11 goal, 10 assist, 36 presenze (2045 minuti)

Stagione 2024/2025: 5 goal, 3 assist, 30 presenze (1108 minuti)

La Juventus sta valutando anche il profilo di Darwin Nunez per l'attacco, questa l'indiscrezione lanciata da La Stampa e da Repubblica. Il club bianconero è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante e in lista ci sarebbe appunto anche l'uruguaiano del Liverpool. Ma come è andato il giocatore con i Reds da quando è arrivato dal Benfica?Nunez è stato uno degli acquisti più costosi nella storia del Liverpool e in generale nella Premier League. I Reds lo hanno pagato 85 milioni nel 2022. Ecco i suoi numeri nelle tre stagioni con il Liverpool.