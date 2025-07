I numeri di Jonathan David con il Lille

AFP via Getty Images

Jonathan David ha ufficialmente chiuso il suo capitolo con il Lille, dopo cinque stagioni ricche di successi e prestazioni di alto livello. Il club francese aveva messo sul tavolo una proposta di rinnovo contrattuale fino a poche settimane fa, ma l’attaccante canadese non ha mai preso seriamente in considerazione l’offerta: la sua volontà di cambiare aria era già chiara da tempo.David lascia il Lille con un palmarès importante, che include la vittoria della Ligue 1 e una Supercoppa di Francia, ma soprattutto con numeri da grande centravanti. In totale, ha collezionato oltre 200 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno 109 gol, diventando uno dei migliori marcatori nella storia recente del club.

Nell’ultima stagione ha brillato anche in campo europeo: in Champions League è stato decisivo con un gol al Real Madrid e una doppietta contro l’Atletico Madrid, reti fondamentali per portare a casa vittorie prestigiose contro due delle squadre più forti della Liga.Ora, con il trasferimento alla Juventus, David è pronto a una nuova sfida. La Serie A lo attende, e i bianconeri puntano forte su di lui per guidare l’attacco del futuro.