dà i numeri. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’allenatore della Juventus ha elencato i dati fondamentali per arrivare allo Scudetto:La Juventus ha tanti gol nelle gambe, ma non tutti arrivano dall’attacco.- Si parte ovviamente con, che farà di tutto per confermarsi capocannoniere della Serie A. Dal cinque volte Pallone d’Oro Allegri si aspetta almeno 25 gol in campionato, una cifra che il portoghese ha quasi sempre raggiunto in carriera.infortuni permettendo, edovranno invece garantire almeno 25 gol in due: la Joya ha realizzato soltanto 4 reti nella scorsa stagione e vuole assolutamente tornare ai livelli del passato, mentre lo spagnolo ha chiuso il ’20-21 con un buon bottino di 10 reti. Un grande contributo potrebbe arrivare dalle fasce:ha dimostrato già nella scorsa stagione di poter realizzare dagli 8 ai 10 gol, mentretornerà a giocare in un ruolo a lui più congeniale dopo gli esperimenti della scorsa stagione con Andrea Pirlo e potrà quindi tornare a essere più performante in zona gol.- Allegri ne ha parlato a lungo ieri in conferenza:sono giocatori che devono migliorare molto in fase realizzativa. Il tecnico toscano ha fatto capire che punterà molto sui due: “Rabiot deve fare più di tre gol, deve avere l’ambizione di segnarne dieci”. Per McKennie, invece, parla l’esultanza dopo il gol realizzato nella prima amichevole contro il Cesena, con Allegri che ha richiamato lo statunitense urlandogli: «Quest’anno devi fare almeno 10 gol». 20 reti in due: un progetto ambizioso, ma possibile. I probabili arrivi dipotrebbero garantire altri 8-10 gol, tra inserimenti (dell’italiano) e punizioni (del bosniaco).- Come si è potuto vedere nella finale degli Europei, spesso sono i difensori a decidere le partite.sono ottimi saltatori: i tre possono ambire a portare 7-8 gol totali. Senza dimenticare i terzini, che da anni ormai arrivano a realizzare una decina di gol in due.