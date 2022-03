Riportare il buonumore in casa Juve non è cosa semplice. Il caso Dybala lancia un po' di dubbi sul futuro e lascia anche malcontento nell'aria. ma, in questa pausa nazionali, c'è da preparare il futuro... sul campo. Cosa c’è di meglio che lo scontro diretto contro l’Inter per dare un senso alla voglia di rimonta? Alla Continassa, la parola scudetto non viene pronunciata, perché è ritenuta una missione impossibile, con Allegri che lascia tutta la pressione a chi sta davanti. E' però la classifica a rincuorare la Juve, che arriva al big match del 3 aprile con un solo punto di distacco dai nerazzurri (una gara in più) e quindi può ancora sperare, soprattutto in caso di successo. Perché no? Con otto partite ancora da giocare, c’è ancora margine per divertirsi, anche se il distacco dal Milan è ampio.



IL TREND - Per la Juventus il trend positivo dura da quattro mesi, dall’ultima sconfitta del 27 novembre contro l’Atalanta. Da lì in poi 16 partite, 11 vittorie e 5 pareggi, rosicchiando punti a tutti, e nelle ultime sette giornate, la Juve ha ottenuto 17 punti contro i 7 dell’Inter. Nel girone di ritorno, poi, la Juve ha fatto più punti di tutti: 25, con Milan e Napoli a 24, Sassuolo a 19, Lazio e Verona a 18 e Roma a 16. La Juve ha anche blindato la difesa e con la Salernitana è arrivato il clean sheet numero 13 ottenuto in 30 giornate di campionato. Solo il Napoli come la Juve. Con l’Inter ci sarà la prova del nove...