AFP via Getty Images

I numeri di Adzic con la Juventus

Il meglio di sé, fino a questo momento,l'ha mostrato con la maglia della Next Gen dove, in sole due apparizioni, ha già messo a referto 1 goal e 1 assist, entrambi contro il Benevento. Per quanto riguarda invece il suo contributo in prima squadra, il classe 2006 ha trovato sin qui pochissimo spazio agli ordini di Thiago Motta, senza però dimenticare come il tecnico bianconero ne apprezzi il talento.Adzic, con la prima squadra, ha messo sin qui a referto 7 presenze complessive tra tutte le competizioni, sempre da subentrato. Il tutto per un totale di 192 minuti giocati in gare ufficiali.