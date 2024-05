Nel frattempo, il club si aspetta daaltre reti che possano garantire la qualificazione alla2024-25. Dopo un inizio d'anno strepitoso, il calciatore serbo ha attraversato un periodo di calo durante la primavera. In campionato, Vlahovic ha segnato solo una rete nelle ultime 7 partite, saltandone altre 2 per squalifica. L'ultimo gol è arrivato contro il, con una punizione precisa che ha riaperto il match poi terminato 2-2.Durante le partite contro Milan e Roma, l'allenatoreha sostituito, suscitando la sua insoddisfazione. Il centravanti serbo è noto per il suo desiderio costante di giocare e segnare, e si arrabbia quando non riesce a farlo. Tuttavia, la prossima partita contro la Salernitana potrebbe essere l'occasione perfetta per lui per tornare al gol. Vlahovic ha già segnato contro la Salernitana all'andata e ha realizzato una doppietta contro di loro lo scorso anno. Quindi, sembra essere il momento ideale per lui per esultare nuovamente.