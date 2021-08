Il pareggio di Udine per 2 a 2 subito in rimonta dalla Juventus lascia molto amaro in bocca alla squadra di Massimiliano Allegri. Nei, però, i bianconeri di Udine sono stati in alcuni settori persino superiori rispetto a quelli di Torino, che in particolar modo nel secondo tempo hanno ceduto il campo ai ragazzi di Gotti. Ecco nel dettaglio l'analisi:84,8% Udinese, 86,4% Juve70% Udinese, 58% Juve98 Udinese, 104 Juve38 Udinese, 45 Juve.