Nella giornata di ieri il giovane di proprietà della Juventus Naouirou Ahamada ha fatto il suo debutto in Bundesliga da titolare, con la maglia dello Stoccarda, società dove si è trasferito in prestito. un esordio non semplice perché di fronte si presentava la squadra più forte del mondo: il Bayern Monaco. Partita a senso unico che ha visto i bavaresi avere la meglio con il risultato di 4 a 0. Ahamada ha giocato 45' da centrocampista centrale prima di essere sostituito nell'intervallo. Ha collezionato 3 tiri, di cui 1 porta e gli è stato fischiato un fallo contro.