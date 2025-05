I numeri confermano la paura di Tudor: è difficile fare il suo calcio con questa Juventus

AFP via Getty Images

Per Igor, i dati parlano chiaro: il divario tra i primi e i secondi tempi è troppo marcato per non generare interrogativi. È vero, spesso la Juventus è andata al riposo in vantaggio e ha scelto, nella ripresa, di gestire più che affondare. Ma la sensazione è che questa non sia solo una questione di strategia. Il problema sembra più profondo e strutturale.La squadra, semplicemente, non pare attrezzata per reggere su 90 minuti l'intensità richiesta dal tecnico croato. Il pressing alto, la riaggressione immediata, il ritmo forsennato: sono ingredienti chiave del suo calcio, ma servono gambe, muscoli, continuità atletica. E la Juve, al momento, non li ha.

Lo aveva fatto intuire lo stesso Tudor, con parole che sembravano rivolte più alla propria rosa che non al Bologna, alla vigilia della sfida del Dall’Ara: "Nel calcio moderno, la fisicità annulla tanto la qualità. Il Bologna ha tanto di questa roba qua, per le caratteristiche dei giocatori possono reggere quel tipo di calcio, e sono tutti così. Sono dieci." Un elogio che, tra le righe, suonava come un confronto impietoso.A complicare tutto, poi, c'è l'emergenza costante. Contro il Bologna, tra infortuni e squalifiche, mancavano otto giocatori. E un altro dato preoccupante è che nessuno dei subentrati nella gestione Tudor ha inciso concretamente sul risultato. Una panchina corta, sia in quantità che in qualità, che non permette rotazioni adeguate. Così la squadra si spegne, svuotata, col passare dei minuti.Eppure la corsa Champions non aspetta. In una volata in cui ogni punto pesa, la Juventus non può permettersi di giocare soltanto un tempo. Perché i verdetti, quasi sempre, arrivano al novantesimo.