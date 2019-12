Your browser does not support iframes.

Manca qualche giorno non soltanto al termine di questo 2019, ma anche del decennio. Motivo per cui stanno arrivando numerose classifiche sui migliori esponenti del mondo sportivo di questi ultimi dieci anni, in attesa del prossimo 31 dicembre. Tra le più esclusive senza dubbio quella di USA Today, che ha stilato una classifica con i 50 sportivi migliori dal 2010 a oggi.



LA TOP 3 - In vetta c'è un fenomeno del basket NBA come LeBron James, attualmente ai Los Angeles Lakers, ma vincente in carriera con Miami Heat e Cleveland Cavaliers. Alle sue spalle la regina del tennis internazionale, Serena Williams, mentre a completare il podio è il pazzesco Tom Brady, protagonista assoluto di questi ultimi anni nel football americano in NFL.



E il calcio? Cristiano Ronaldo finisce alle spalle di Lionel Messi: scoprite la top 10 completa nella nostra gallery dedicata.