Può essere una settimana decisiva quella che arriva per la Juventusalla proposta di rinnovo annuale. Venerdì infatti potrebbe essere l'ultimo giorno del francese da bianconero, visto che scadrà ufficialmente il contratto. Ancora un po' di tempo per riflettere, mentre la madre e agente, Veronique, continua a sondare il mercato. Per ora, oltre alla suggestione Arabia Saudita, rispedita al mittente, qualche interesse dalla Premier League e discorsi mai realmente approfonditi con Bayern Monaco e Barcellona. Anche per questo dalle parti della Continassa è aumenta la fiducia.Non solo la dirigenza, tutti alla Juve spingono per la permanenza di Adrien. Lo fa ovviamentesponsor numero uno del centrocampista, che qualche messaggio, da quanto riferisce Tuttosport, l'ha mandato a Rabiot durante i giorni di vacanza. Non soloper "convincere" Rabiot a rimanere. A dimostrazione di come tutti in casa Juve si rendono conto dell'importanza che il giocatore ha acquisito nell'ultima stagione.