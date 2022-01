1









I malumori di Cristiano Ronaldo al Manchester United stanno facendo molto rumore in giro per il mondo. Dopo l'addio alla Juventus, il portoghese è tornato nella sua Manchester, ma non sta trovando la felicità sperata, soprattutto a livello sportivo. Ai suoi mal di pancia, si è aggiunta anche la compagna e madre di parte dei suoi figli (incinta di altri due gemelli), Georgina Rodriguez. In un’intervista, infatti, ha raccontato di rimpiangere Torino. Perché? Per questo motivo, raccontato nel suo documentario in uscita su Netflix: “Amavo moltissimo vivere a Torino era tutto molto vicino. La neve, se vogliamo sciare. Il mare, al Principato di Monaco. Se invece ci si vuole concedere una giornata di moda, a Milano”.



Ecco Georgina nella nostra gallery.