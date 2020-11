Una recita di Natale apparentemente normale, con la classica canzone natalizia... finché non irrompe sulla scena, in mezzo a coreografie da concerto hard rock, un Cristiano Ronaldo in versione chitarrista! E allora cambia tutto, la ragazzina che stava cantando il motivetto di Natale prende in mano il microfono con decisione e inizia a cantare I Love Rock 'n Roll, intramontabile brano di Joan Jett & The Blackhearts, al ritmo scandito da uno scatenato CR7.

CHE SPOT! - A ben guardare, il testo del brano cantato dalla ragazza è in portoghese ed è stravolto a fini pubblicitari. Si tratta infatti di uno spot per un'azienda di telecomunicazioni lusitana che trasmette anche contenuti sportivi. E quale testimonial migliore del fuoriclasse della Juventus?