Sono voci. Anzi: sono proprio miraggi. La Juve in questo momento non guarda a Neymar come potenziale acquisto per la prossima stagione. Il giocatore brasiliano, che secondo il quotidiano catalano Sport era stato offerto anche ai bianconeri, non rientra minimamente tra i parametri economici imposti al club per far fronte a una situazione economica complicata.



Eppure, c'è chi continua a sperarci, chi vuole sempre più crederci. Del resto, anche per Ronaldo c'erano state le prime avvisaglie e poi rumors subito smentiti. Alla fine, com'è andata? Quella era però un'altra Juve, in piena espansione. E non in naturale ridimensionamento, come quello di oggi. A prescindere, va segnalato: like di Arthur e Douglas Costa all'ultimo post di O'Ney; per gradire, il commento con i cuori bianconeri del suo barbiere. E sì, un altro barbiere che fa impazzire i tifosi bianconeri, dopo quello di Kostic...