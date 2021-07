I leoni di Wembley. E Dio è italiano. E parte la Fiesta! L'Italia è in finale agli Europei: l'emozione è fortissima e le prime pagine cercano di raccontarla in tutti i modi, attraverso le foto, i titoli, le impressioni a caldo e una giornata che resta comunque storica. Anche perché, in tutte le competizioni vissute, questa è solo la quarta finale degli Europei nella storia degli Azzurri.