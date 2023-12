Mancano solo 5 partite alla fine del girone d’andata e lapur non essendo tra le squadre più prolifiche del campionato si tiene stretta alla vetta col suo segreto:. Sono 7 su 22 le reti nate da un calcio da fermo (in questo caso non distinguo corner da punizione, anche se prevalgono i corner al momento). Come per il Napoli di Spalletti, anche per la Juve dipuò diventare una, ma con una differenza sostanziale e profonda, che la dice lunga sulla natura dei due allenatori in questione. Mentre le palle inattive dell’attuale tecnico della Nazionale si distinguevano per arguzia e dinamiche sofisticate, al punto che al confronto potremmo quasi definirle barocche, quelle di Allegri no, sono fredde e quadrate come certa architettura razionalista.