Dal sito dellaRiprende la Serie A dopo la pausa dedicata alle nazionali. All’Allianz Stadium domenica sera (ore 20,45) la Juventus ospita il Bologna, match valido per l’ottava giornata di campionato.L’ANDAMENTO IN SERIE AIl Bologna arriva alla partita di Torino con 6 punti in classifica dopo aver inanellato in questo avvio di stagione una vittoria, tre pareggi e tre ko. All’esordio ha perso 2-1 a Roma contro la Lazio, pareggiando poi la prima gara interna 1-1 contro il Verona. A San Siro, contro i campioni d’Italia in carica del Milan, nel terzo turno ha perso 2-0 e nella giornata successiva ha pareggiato ancora tra le mura amiche, sempre 1-1 ma contro la Salernitana. A La Spezia è arrivato ancora un punto (2-2), ed è stata la partita che ha portato al termine del rapporto tra il club e il tecnico Sinisa Mihajlovic. Nel match successivo in panchina si è seduto Luca Vigiani e il Bologna ha centrato la prima (e unica) vittoria, 2-1 contro la Fiorentina. Tutto questo sotto gli occhi attenti del neo tecnico scelto dalla società, Thiago Motta, che ha poi esordito perdendo 0-1 in casa contro l’Empoli.L’ALLENATORE: THIAGO MOTTAThiago Motta dal 12 settembre è il nuovo allenatore del Bologna. Nato in Brasile ma naturalizzato italiano, ha iniziato la sua carriera di tecnico nell’U19 del PSG. La prima panchina da professionista la trova al Genoa, nell’ottobre del 2019, ma l’esperienza dura solo fino al dicembre dello stesso anno, terminando con l’esonero. Torna ad allenare nel campionato scorso, pilotando lo Spezia verso un’ottima salvezza, conquistata con 36 punti totali.IL BOMBER: MARKO ARNAUTOVICCon 6 reti in 7 presenze, Marko Arnautovic è in questo momento il capocannoniere del campionato. In questa Serie A ha segnato, nell’ordine, a Lazio, Verona, Salernitana, Spezia (2) e Fiorentina, mancando l’appuntamento solo contro Milan ed Empoli. Austriaco, 33 anni compiuti lo scorso 19 aprile, aveva esordito in Serie A nella stagione 2009/2010 con la maglia dell’Inter. Dopo la breve esperienza a Milano ha indossato le maglie di Werder Brema, Stoke City, West Ham e Shanghai Port, arrivando a Bologna nell’estate del 2021. Con la squadra felsinea segna esattamente un gol ogni due partite: 42 presenze totali e 21 reti segnate fino ad ora.