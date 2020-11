di Luca Bedogni

Il 14 novembre, al minuto 36 di Svezia-Croazia è arrivata la conferma: i gol ‘alla Kulusevski’ esistono davvero. Come sono fatti e quali caratteristiche devono avere è ciò che tenteremo di mostrare in questa gallery. È infatti una cifra stilistica più sfuggente quella che contraddistingue certe reti dello svedese, e abbisogna appunto di uno svelamento, un piccolo approfondimento. Non ci troviamo di fronte alle pennellate limpide del vecchio capitano Pinturicchio. Un gol ‘alla Del Piero’, per quanto immortale, è tutt’oggi e a qualsiasi livello soprattutto una traiettoria riconoscibile, un morbido giro del pallone verso l’incrocio lontano. I gol ‘alla Kulusevski’ invece sono una somma di tante piccole sottigliezze tecniche. Solo apparentemente più modesti e prosastici, tant’è vero che rischiamo quasi di non percepirne il grado di difficoltà, sono in realtà tipicamente suoi e perciò forse anche un po’ meno riproducibili di quelli di Alex (se non da lui). Insomma il vostro amico ciccione difficilmente riuscirebbe a farne uno al campetto, è questo che voglio dire.