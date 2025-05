I goal di Kolo Muani per la Champions League: così ha rimesso i dubbi nella testa della Juventus

AFP via Getty Images

Ci sono stati diversi acquisti che non hanno funzionato e anzi, sono stati molto deludenti, se non fallimentari come quelli diAltri invece sono risultati ottimi comeIn quale categoria rientraSicuramente non in quella dei flop. Ma ha fatto abbastanza per essere al fianco degli altri due francesi?L'attaccante è arrivato alla Juventus nella seconda parte di gennaiUna perfetta media di una rete ogni due partite. Numeri importanti, a maggior ragione se consideriamo le difficoltà della squadra a segnare nella seconda parte della stagione. Vicinissimo a raggiungere Dusan Vlahovic, che si è fermato a 10 goal in campionato ma con più di metà stagione rispetto al compagno di reparto

Ma oltre a contarli, i goal di Kolo Muani, vanno anche pesati. Tra tutti quelli realizzati, solo uno non è servito per dare punti alla squadra, il primo, a Napoli. PoiSe la Juventus è riuscita a qualificarsi in Champions, lo deve anche alle reti del francese, forse un po' troppo sottovalutate.Le ultime settimane hanno rimesso dubbi alla Juve, che tra metà febbraio e inizio aprile ormai quasi non pensava più a come trattenere Kolo Muani. Era andato via Thiago Motta, colui che lo voleva più di tutto a gennaio e soprattutto Kolo si era completamente fermato, perdendo anche il posto da titolare con Tudor. Poi si è risvegliato, lo ha fatto nel momento giusto. E. Intanto per averlo al Mondiale per Club e poi chissà. Giuntoli ha ammesso di star parlando con il PSG. Non sarà facile convincere il club francese. Quanto si spingerà la Juventus? Dipenderà dalla risposta ad un'altra domanda, ovvero, quanto si crede in Kolo Muani? Può essere lui il centravanti del futuro? Eccoli, i dubbi, tornati, per fortuna.