Prima della firma e dell'annuncio ufficiale come nuovo allenatore della Juventus,si sta godendo qualche giorno di vacanza a Parigi. L'ormai ex tecnico del Bologna, nella giornata di ieri, ha assistito alla finale del Roland Garros femminile tra l'italiana Paolini e la numero uno Swiatek, in compagnia della sua famiglia. Successivamente, ha incontrato Olivier Dacourt, ex calciatore francese, che ha voluto mandare un messaggio inequivocabile sul suo futuro.Olivier Dacourt, ex calciatore con un passato in Serie A alla Roma e all'Inter tra il 2003 e il 2009, ha condiviso una foto sul proprio profilo Instagram in compagnia di Thiago Motta, scattata in un ristorante parigino. Nel pubblicare il post, Dacourt ha voluto lasciare un messaggio in italiano: "Sempre un piacere vederti amico mio. In bocca al lupo." Questo messaggio, un chiaro riferimento all'avventura imminente di Thiago Motta sulla panchina della Juventus, conferma le voci sempre più insistenti sul suo prossimo incarico.