Giornata intensa alla Continassa: nell'allenamento odierno, lavoro di scarico per chi ha giocato, mentre esercitazioni con la palla e conclusioni a rete per il resto della squadra (compreso chi è subentrato nella partita di ieri). Cristiano Ronaldo non ha preso parte all’allenamento odierno a causa del persistere della sinusite: il giocatore, negli ultimi giorni, è rimasto influenzato e sta lavorando per rientrare al meglio. Giorni 'caldi', troppo, per CR7. Che al momento non sembra essere in dubbio per la gara di domenica sera contro il Parma.