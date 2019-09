"La squadra è in evoluzione, bisogna trovare equilibri giusti e ci stiamo lavorando sopra. In questa fase di costruzione è diventato importantissimo Matuidi per ragioni tattiche, l'altro stava diventando Douglas Costa e mentalmente un giocatore che ci sta mancando tanto è Chiellini". Così ha parlato Maurizio Sarri, svelando il proprio "podio" dei giocatori indispensabili per la Juventus. Importanti e decisivi, nonostante gli infortuni. Naturalmente non sono gli unici...