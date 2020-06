Dagli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha commentato così la situazione in Casa Juve: "Sembra che i giocatori non credano al progetto di Sarri, che l'allenatore non sia riuscito a trasmettere loro la sua filosofia di gioco. E quindi siano tutti in attesa ma con poca fiducia. Se fossi in lui, proverei a ribaltare qualcosa cercando qualche novità, che potrebbe essere rappresentata anche dal tridente". Serve la svolta, quindi. Per tornare a vincere.