Il 2-0 contro il Brescia non è bastato per tranquillizzare i tifosi della Juventus, che nonostante la vittoria di oggi firmata Dybala e Cuadrado continuano a lamentarsi per il non gioco di Sarri. I giocatori intanto sorridono per la vittoria e per il ritorno in campo di Giorgio Chiellini dopo il lungo infortunio. I giocatori segnano la strada da seguire, importante recuperare il capitano poco prima della ripresa della Champions. La stagione entra sempre più nel vivo e la Juve si avvicina alla fase fondamentale. Ora è vietato sbagliare.