I giocatori del Marsiglia contro De Zerbi? 'Volete che fallisca? Fallirete con me'

Gestione emotiva e tensioni nello spogliatoio



Il caos in allenamento e l’intervento di Benatia

L’Olympique Marsiglia continua a sprofondare. La sconfitta per 3-1 contro il Reims ha aggravato una situazione già delicata, mettendo seriamente a rischio l’obiettivo Champions League. L’Équipe descrive un clima teso all’interno della squadra di Roberto, con lo schiaffo subito sabato che ha scosso l’ambiente e alimentato le preoccupazioni.Dopo il match, il tecnico italiano non ha nascosto la sua frustrazione:"Sono preoccupato, perché perdere quattro volte in cinque partite è un segnale allarmante. Ma io non mollo, non regalo niente a nessuno", ha dichiarato De Zerbi con fermezza.Dal suo arrivo all’OM, l’ex allenatore delha alternato momenti di severità e protezione, definendosi un padre di famiglia che oscilla tra frustrazione e amorevolezza. Tuttavia, dopo il crollo contro il Reims, ha voluto mettere le cose in chiaro: le decisioni spettano solo a lui.A testimoniarlo, ci sono le dure critiche rivolte ad alcuni giocatori, tra cui Luis Henrique, Mason. Proprio con quest’ultimo, secondo il quotidiano francese, il tecnico avrebbe usato parole molto forti:"Nessuno ti voleva qui la scorsa estate, io ero l’unico a credere in te. E mi ripaghi così?"La tensione è esplosa durante l’allenamento successivo alla sconfitta. De Zerbi, furioso per l’atteggiamento della squadra, ha abbandonato la sessione dicendo:"Oggi non vi allenerò a causa della vostra indegna attitudine"A quel punto, alcuni giocatori si sarebbero rifiutati di scendere in campo, provocando un confronto acceso che ha richiesto l’intervento del direttore sportivo Medhiper calmare gli animi. Il tecnico, ancora esasperato, avrebbe rincarato la dose:"Volete che io fallisca? Allora falliremo tutti insieme"Dopo una lunga mediazione, i giocatori hanno ripreso gli allenamenti nel tardo pomeriggio, mentre De Zerbi è rimasto a bordo campo, distante e freddo anche con i suoi collaboratori più fidati.La situazione all’OM è tesissima, e il futuro del tecnico italiano sembra sempre più incerto.