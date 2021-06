Il CIES Football Observatory ha pubblicato la classifica semestrale dei calciatori con il maggior valore di mercato. Scorrendo la top 10, non compare nessun giocatore appartenente alla Serie A. Comanda il gioiellino di Guardiola Phil Foden con 190 milioni di euro, seguono poi i golden boy dei rivali del Manchester United Mason Greenwood (178) e Marcus Rashford (159). Prosegue Haaland con 155 milioni, poi Bruno Fernardes (154), De Jong (138), Pedri (133), Alphonso Davies (131), Joao Felix (127) e chiude il vincitore della Champions League Mason Maount, con 123 milioni di valutazione.



Per trovare un giocatore ‘italiano’, dobbiamo scendere in 23esima posizione con Hakimi, terzino dell’Inter prossimo alla cessione, con un valore di 93,5 milioni. Stilando un’ipotetica classifica targata Serie A, compaiono ben 14 giocatori: è sfida tra Juve ed Inter, con 5 big a testa.



