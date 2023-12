Non è la prima volta che Massimiliano Allegri parla dei giocatori che sono stati ceduti collegandoli all'unità della squadra in questa stagione: "Abbiamo fatto delle valutazioni sui giocatori che dovevano uscire. Su questo si è formato un gruppo che ora è diventato una squadra". Ma l'allenatore, come rivela Tuttosport, non si riferisce solo a Bonucci e Di Maria ma anche a Paredes e Cuadrado e non solo. Gli stessi Zakaria e Arthur, che erano considerati degli esuberi e che Giuntoli è riuscito a cedere anche se quest'ultimo solo in prestito.