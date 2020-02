Your browser does not support iframes.

Sconfitta e testa bassa per la Juventus, che ha perso 0-1 in casa del Lione nell'andata degli ottavi di finale di Champions. Una serata storta dove non ne è girata bene una, qualche dubbio sulle decisioni arbitrali ma troppi errori soprattutto nel primo tempo che alla fine sono stati pagati con il ko. Nel post partita alcuni giocatori hanno analizzato la sconfitta con qualche messaggio attraverso i loro profili social. Da Bonucci a Dybala, il pensiero comune è quello di rialzarsi subito dopo questa brutta serata.



