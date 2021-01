Dopo l'anno e mezzo sabbatico, quasi due, Massimiliano Allegri è pronto ad approdare alla Roma. Sì, ma non subito. Come spiega il Corriere dello Sport, l'ex allenatore della Juventus è in cima alle preferenze dei Friedkin, proprietari da questa stagione del club capitolino, tuttavia il nuovo direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto spinge per tenere Paulo Fonseca, quantomeno fino a maggio. E anche Allegri, in fondo, preferirebbe trasferirsi a Roma non in corsa, ma in estate, potendo così esaminare un progetto tecnico ed economico preciso. E sarebbe pure disposto ad abbassare le pretese sullo stipendio (al momento 7 milioni a stagione).